Esporte Galvão Bueno diz que largará narração na TV Globo depois da Copa do Mundo Narrador entrou na Globo no início dos anos 1980 e participou de 10 Copas do Mundo

O narrador Galvão Bueno largará a narração na TV Globo depois da Copa do Mundo do Qatar, que será realizada neste ano. O narrador se despede do Maracanã, nesta quinta-feira (24), na partida entre Brasil e Chile, às 20h30, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. "Eu tenho contrato com a Globo até o fim do ano. E a gente resolveu que iríamos invest...