Ao longo de muitos anos de futebol, o torcedor se acostumou a ver invasões de campo da comissão técnica, de torcedores e, às vezes, de cachorros que se soltam da guia e marcam presença no gramado.

Porém, no jogo entre Londrina e Criciúma válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, na noite da última quinta-feira (14), um outro invasor deu as caras e levou os torcedores à loucura no estádio Heriberto Hülse.

Aos 26 minutos do segundo tempo, um gambá apareceu no campo e fez com que o árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade tivesse de paralisar o jogo por alguns instantes.

O animal foi andando pelo gramado. Quando se aproximou da área defendida pelo goleiro Victor Souza, do Londrina, o jogador foi correndo atrás dele para que espantasse o bicho. E deu certo. Depois, um funcionário do Criciúma recolheu o animal.

Narrador da partida, Henrique Guidi, do SporTV, brincou: "O gambá está deitando e rolando. A invasão de cachorros virou nutella, enquanto o gambá é raiz", concluiu.