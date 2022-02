Esporte 'Garçom', Vinícius quer balançar as redes pelo Goiás Atacante esmeraldino chega a quatro assistências, mas ainda não marcou pelo clube

O atacante Vinícius foi destaque na vitória do Goiás, por 4 a 3, sobre o Goianésia com duas assistências. O jogador fica feliz em servir os companheiros, mas não esconde a ansiedade para marcar o primeiro gol com a camisa esmeraldina. "Não posso mentir, quero muito fazer esse primeiro gol. Não só o primeiro, se possível, fazer dois gols logo para ajudar o Goiás....