Contratado para as categorias de base, o meia João Paulo, de 19 anos, agradou a comissão técnica de Guto Ferreira e está integrado ao elenco profissional do Goiás.

O jogador perdeu prazo de inscrição para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e aproveitou a oportunidade para se destacar e reformar seu contrato com o clube esmeraldino.

João Paulo foi captado por Eduardo Pinheiro para integrar o time sub-20 do Goiás, após se destacar com a camisa do Anápolis. A transferência não foi concluída a tempo de inscrever João Paulo na Copinha. Assim, o meia ficou em Goiânia e foi chamado para compor o elenco na pré-temporada.

De acordo com a diretoria esmeraldina, João Paulo tem se destacado nos treinos esmeraldinos e ganhado a confiança do técnico Guto Ferreira. Assim, o Goiás reformou o contrato do atleta que está integrado ao elenco profissional e possui vínculo até o fim de 2024, mas com opção de prorrogação até 2026 caso atinja metas estabelecidas no contrato. O jogador também recebeu reajuste salarial.

João Paulo se torna mais uma opção para a meia. O plantel esmeraldino conta com o experiente Marquinhos Gabriel para o setor e também aposta em Carlos Maia, de 21 anos, que chegou ao clube vindo do futebol paraibano e é visto com potencial pela diretoria esmeraldina.