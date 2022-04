O Vila Nova perdeu para o Ituano neste sábado (23), pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e segue sem vencer na competição. O Tigre foi batido por 3 a 1 pela equipe de Itu, no Estádio Novelli Júnior, em uma partida em que se complicou a partir do meio da primeira etapa, quando o goleiro Georgemy se complicou na saída de bola, acabou cometendo pênalti e foi expulso.

O Tigre segue com 2 pontos, conquistados nos dois empates nas duas primeiras rodadas, e fica na zona de rebaixamento. Na temporada, o Vila Nova chega ao sétimo jogo em vitória.

Na próxima rodada, o Vila Nova joga em casa. Recebe o Tombense-MG na próxima terça-feira (26), no OBA.

Veja também: tabela da Série B após os jogos deste sábado (23)

Apesar de a primeira chance ter sido do Ituano no jogo, com Lucas Siqueira cabeceando à direita do gol de Georgemy, o Vila Nova fez uma boa partida até os 29 minutos.

Arthur Rezende arriscou de longe, mas a bola subiu muito. Daniel Amorim, que foi titular pela primeira vez no ataque do Vila, teve duas ótima chances.

Aos 19, ele foi lançado na área e quase conseguiu o domínio, mas o goleiro chegou antes. Aos 24, em novo lançamento, foi o zagueiro quem tirou o perigo e

não permitiu que Daniel Amorim finalizasse.

Só que o primeiro tempo foi de problemas que complicaram o Tigre na partida e podem dificultar as coisas para o próximo jogo também.

Primeiro, aos 13, Willian Formiga deixou o campo machucado. Sem lateral esquerdo no banco, pois Bruno Collaço está na transição e não foi relacionado, o técnico Higo Magalhães lançou Moacir e deslocou Alex Silva para o lado canhoto.

Depois veio o pior lance. Aos 29, Georgemy sofria a pressão na saída de bola com os pés do atacante Rafael Elias. O goleiro colorado se complicou na jogada e perdeu a posse de bola. O adversário ia se encaminhar com a bola para o gol escancarado, mas Georgemy puxou a perna de Rafael Elias.

Pênalti e expulsão de Georgemy. O lance foi revisado com o auxílio do vídeo e o árbitro decidiu pelo cartão vermelho para o vilanovense em vez do amarelo que tinha dado inicialmente.

Pedro Campanelli, que nunca tinha feito um jogo sequer pelo Tigre, entrou no lugar de Wagner. O goleiro não teve chance na cobrança do pênalti. Caiu para um lado e Rafael Elias abriu o placar chutando no outro aos 34 minutos.

Aos 42, Rafael Elias recebeu passe na entrada da área, girou e concluiu no alto do gol, marcando o segundo gol do Ituano antes do intervalo.

O Vila Nova mudou dois terços do ataque voltando com Victor Andrade e Diego Tavares nos lugares de Pablo Dyego e Matheuzinho.

Logo aos 3 minutos, em jogada de escanteio, o Ituano ampliou. Após a cobrança, a bola ficou viva na área e Léo Santos abriu para Aylon, livre na direita da área, chegar batendo para o gol. 3 a 0.

Daniel Amorim, que tinha tido as principais chances no melhor momento do Vila Nova no primeiro tempo, conseguiu diminuir. Aos 20 minutos, após cruzamento da direita e falha da defesa do Ituano, Daniel Amorim dominou e chutou para o gol.

O Vila Nova ainda dificultou as ações para o Ituano até o minuto final e conseguiu chutar ao gol, como com Victor Andrade aos 40 minutos e com Renato aos 46. Mesmo com todas as dificuldades e com um a menos, foi bem em boa parte da segunda etapa. Pedro Campanelli também fez uma defesa em chute de longe do Ituano.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Novelli Júnior (Itu/SP)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo/AL e Brigida Cirilo Ferreira/AL (FIFA)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira/MG (VAR-FIFA)

Assistente de VAR: Frederico Soares Vilarinho/MG

Gols: Rafael Elias (34'/1ºT) (42'/1ºT), Aylon (3'/2ºT) e Daniel Amorim (20'/2ºT)

Expulsão: Georgemy (Vila Nova)

ITUANO: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo e Mário Sérgio; Rafael Pereira (Jiménez), Lucas Siqueira e Kaio (Dudu Vieira); Aylon (Iago Teles), Rafael Elias (Gerson Magrão) e João Vitor (Calyson). Técnico: Mazola Júnior.

VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga (Moacir); Rafinha, Arthur Rezende (Pablo Roberto) e Wagner (Pedro Campanelli); Matheuzinho (Diego Tavares), Pablo Dyego (Victor Andrade) e Daniel Amorim. Técnico: Higo Magalhães.