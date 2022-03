Esporte Georgemy pede apoio da torcida para Vila Nova avançar no Goianão Goleiro colorado exalta longa invencibilidade do Vila Nova no OBA, mas alerta sobre dureza do duelo contra o Goianésia

O goleiro Georgemy alertou sobre o perigo da partida de volta contra o Goianésia pelas quartas de final do Campeonato Goiano, mas confia no poder do Tigre e da torcida colorada dentro do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Após vencer o Goianésia no jogo da ida, por 2 a 1, o Vila Nova se classifica se não for derrotado. O Tigre vive uma invencibilidade que dura 1...