Esporte Germán Cano não renova contrato com o Vasco e deixa o clube Inicialmente a diretoria vascaína tinha o desejo de estender o vínculo do jogador, mas uma dívida de cerca de R$ 3 milhões com o atleta acabou sendo o principal empecilho

Por meio de uma nota oficial, o Vasco informou que encerrou as negociações para a renovação de contrato do atacante Germán Cano. Deste modo, o argentino deixará o clube e não atuará pelo Cruzmaltino em 2022. Inicialmente a diretoria vascaína tinha o desejo de estender o vínculo do jogador, mas uma dívida de cerca de R$ 3 milhões com o atleta acabou sendo o princi...