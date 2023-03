O Flamengo amargou seu terceiro fracasso neste início de temporada. Após ser vice da Supercopa do Brasil e ficar com um frustrante terceiro lugar no Mundial de Clubes, o Rubro-Negro perdeu o título da Recopa Sul-Americana nesta terça-feira (28), para o Independiente del Valle (EQU), e tornou a pressão ainda maior sobre o elenco.

Contratação mais cara da temporada, o volante Gerson preferiu olhar para frente e focar no clássico com o Vasco no próximo domingo (5), pela Taça Guanabara.

"O Flamengo entra em todas as competições para ganhar, mas infelizmente não conseguimos [a Recopa]. Seguimos. Como falei, domingo tem clássico, vamos dar a vida para ganhar e seguir em frente. Não dá para ficar lamentando. Vai ser difícil para dormir, mas é o futebol, amanhã é outro dia", disse na zona mista após o revés para os equatorianos.

GERSON SAI COM BOLSA DE GELO E PREOCUPA

Apesar de focar no clássico com o Vasco, Gerson preocupa para a partida, já que saiu com uma bolsa de gelo no tornozelo esquerdo, o mesmo que havia machucado no jogo contra o Volta Redonda e que o deixou de fora do duelo de ida contra o Independiente del Valle, em Quito (EQU).

"Todas as entrevistas eu falo: nunca estou 100%. Trabalho sempre para dar o meu melhor. A bolsa de gelo é porque contra o Volta Redonda eu machuquei o tornozelo, no jogo de ida fiz de tudo para me recuperar, mas hoje, infelizmente, virei o pé no mesmo lugar. Todos os dias me dedico ao máximo em dar meu melhor, sei que tenho muito para fazer, entregar, e é o que eu faço. Amanhã tem treino e vou me dedicar como sempre fiz na minha vida", declarou.