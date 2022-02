Esporte Glauber Ramos comemora número em 'despedida' da função no Goiás Auxiliar técnico permanente, Glauber Ramos foi o quarto treinador com mais jogos pelo Goiás nos últimos dez anos

O técnico Glauber Ramos se despediu do comando do time principal do Goiás com a 19ª vitória em 43 jogos em que esteve na área técnica esmeraldina. Ele é o quarto técnico que mais dirigiu o Goiás nos últimos dez anos. Agora, ele passa o bastão para Bruno Pivetti, que fará a estreia na terça-feira (1º de março) pela Copa do Brasil. Ex-auxiliar técnico do time sub-20...