Demitido do Goiás, o auxiliar técnico Glauber Ramos, de 47 anos, disse que deixa o clube esmeraldino com sensação de dever cumprido, embora tivesse como objetivo ficar na Serrinha por mais tempo.

Técnico interino do Goiás nas últimas temporadas, Glauber Ramos foi comunicado pela direção do clube que estava fora dos planos e que seria desligado. Recentemente, o clube tinha traçado para o profissional a missão de ser o elo entre as categorias de base e o futebol profissional, mas houve mudança no planejamento.

“Tinha planos de permanecer por mais uma temporada no clube, até para realizar o papel de promover atletas da base para o profissional, que era algo planejado pelo presidente”, contou Glauber Ramos, em contato com a reportagem do POPULAR.

Para ele, a pressão sobre a perda do Campeonato Goiano e o início com derrota na Série A do Campeonato Brasileiro possa ter pesado na decisão da diretoria esmeraldina. “Entendo que apesar de nunca ter sido efetivado e apesar dos problemas clínicos, físicos e emocionais que a equipe enfrentou na semana da final, os resultados trazem uma pressão muito grande e algo devia ser feito, e foi”, frisou.

No Goiás, Glauber Ramos fez 46 jogos como treinador com 19 vitórias, 11 empates e 16 derrotas (49,2% de aproveitamento). Com a experiência adquirida em jogos da Série A, Copa do Brasil, Série B (com acesso à elite) e Campeonato Goiano, o treinador espera seguir a carreira em outro clube. “Tenho um sentimento de dever cumprido no clube, não tenha nada que eu tenha deixado de fazer em prol de melhores resultados e de manter um ambiente sempre agradável e profissional. Conquistei resultados importantes sempre que fui solicitado, apenas agora nesse final devidos os problemas já citados foi que os resultados não vieram”, concluiu.