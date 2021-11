Esporte Glauber Ramos exalta poder de reação do Goiás: 'acordamos' Treinador esmeraldino admite começo ruim contra a Ponte Preta, mas valorizou a força da equipe para evitar a derrota na Serrinha

O Goiás evitou uma derrota na Serrinha após reagir no 2º tempo e buscar empate, por 2 a 2, com a Ponte Preta, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em seu retorno ao comando técnico da equipe, Glauber Ramos admitiu que a equipe entrou mal na partida, mas soube reagir. "Acordamos e fizemos um excelente segundo tempo. Não sofremos tanto e tem de se...