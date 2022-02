Esporte Glauber Ramos valoriza trabalho no Goiás antes de passar bastão Auxiliar do clube diz que Bruno Pivetti vai assumir equipe que tem "ideia de jogo e defesa bem sólida"

O Goiás não teve vida fácil, mas aproveitou chance criada por Élvis para Pedro Raul e venceu o Anápolis, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Jonas Duarte, e se isolou na liderança do Campeonato Goiano. O técnico Glauber Ramos se despede do comando técnico da equipe com a sensação de dever cumprido e vai participar da transição para Bruno Pivetti, ...