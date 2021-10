Esporte Glover Teixeira teve que pedir perdão aos EUA antes de virar campeão do UFC Natural de Sobrália (MG), Glover foi um dos milhares de habitantes da região de Governador Valadares a emigrar à América do Norte em busca de emprego

Para chegar ao topo da categoria dos meio-pesados do UFC, o mineiro Glover Teixeira precisou formalizar um pedido de perdão ao governo dos Estados Unidos por ter entrado ilegalmente no país no final dos anos 90. O pedido, conhecido como "waiver", é uma exigência da burocracia americana aos infratores das leis de imigração que pretendem reingressar no país. Natura...