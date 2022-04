Esporte Go Cup começa com 155 jogos disputados em Aparecida de Goiânia Competição terá oito categorias, além de uma exclusivamente feminina (Sub-13) pela primeira vez em oito edições do torneio

A oitava edição da Go Cup começou nesta segunda-feira (11), em Aparecida de Goiânia. A tradicional competição infantil teve início com a disputa de 155 partidas, um dia após a cerimônia de abertura, que ocorreu no estádio Olímpico com a presença de mais de 2,6 mil crianças das 200 equipes inscritas. A Go Cup em 2022 será disputada com oito categorias, que vão do Sub-7 ao Sub-13. Neste ano, a ...