O retorno do Goiás à Série A do Campeonato Brasileiro foi marcado por uma goleada sofrida para o Coritiba, na manhã deste domingo (10), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. No duelo de alviverdes, a equipe goiana não conseguiu fazer frente ao adversário, fora de casa, e foi facilmente batida por 3 a 0, em partida em que prevaleceu a "lei do ex" em dois gols.

Ex-atacantes do Goiás, Alef Manga e Léo Gamalho foram os algozes ao marcarem os gols do Coxa, equipe que também está de volta à elite nacional. O volante Andrey fez o terceiro gol.

É o quarto revés seguido do alviverde goiano: foi batido por Iporá (3 a 2, na semifinal do Estadual), Atlético-GO (1 a 0 e 3 a 1, na decisão do Goianão) e, agora, Coritiba (3 a 0).

Cheio de desfalques, desentrosado, sem poder ofensivo e sem opções no banco de reservas, o Goiás larga de maneira negativa no Brasileirão. O clube terá até terça-feira (12) para se reforçar - o volante Matheus Sales deve ser emprestado pelo Coritiba. Assim, o Goiás volta a criar uma expectativa negativa na torcida e terá outro jogo difícil, no sábado (15), no Estádio da Serrinha, também diante de outro alviverde - o Palmeiras.

O Goiás teve vários desfalques para a estreia no Brasileiro. Dois deles mais recentes: o zagueiro Sidnei, que não está regularizado, e o atacante Dadá Belmonte, impedido de jogar por ter problema no cartão de vacinação.

Outros foram vetados anteriormente, especialmente no setor ofensivo: Pedro Raul (dengue), Vinícius e Nicolas (lesões musculares). O técnico Glauber Ramos remontou a equipe com as opções disponíveis no elenco.

A novidade principal foi a estreia do jovem atacante Renato Júnior, de 19 anos, para tentar medir forças diante do Coritiba, que conquistou o título do Paranaense recentemente.

Glauber Ramos escalou os laterais Apodi e Danilo Barcelos mais adiantados. Desfalcado e com poucas opções no banco, o treinador esmeraldino preparou o time para diminuir os espaços do Coxa. Para dar certo, a equipe teria de fazer o chamado jogo de "erro zero".

Porém, o Goiás não contava com uma falha defensiva no início do jogo. O jovem zagueiro Da Silva, de 21 anos, titular na final do Goianão, falhou numa das primeiras intervenções no lance em que o Coritiba saiu à frente no placar.

No cruzamento de Willian Farias para o meio da área, Da Silva não dominou a bola, que tocou na coxa dele e sobrou para o chute de Alef Manga, na entrada da área - Coritiba 1 a 0, aos 10 minutos e "lei do ex" repetida no Couto Pereira.

O Goiás não criou chances de empatar na etapa inicial, a não ser num lance em que reclamou pênalti. Elvis dominou e tentou tocar por cima de Egídio, a bola tocou no braço do lateral, mas a arbitragem não marcou a penalidade aos 40 minutos. Tadeu ainda fez boa defesa numa descida do Coxa.

No segundo tempo, o Goiás foi logo surpreendido pelo Coxa na primeira vez em que chegou ao ataque. No cruzamento de Egídio, Léo Gamalho foi oportunista e ampliou - Coritiba 2 a 0, aos 2 minutos. Em uma manhã de sol na capital paranaense, a "lei do ex" prevaleceu no Couto Pereira novamente.

No final do jogo, o Goiás teve uma chance no cabeceio de Caio Vinícius, enquanto Tadeu fez defesa salvadora. Mas o golpe de misericórdia foi dado aos 45 minutos. Andrey chuta de fora, amplia e faz o placar virar goleada - 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

Coritiba: Alex Muralha; Warley (Matheus Alexandre), Henrique, Luciano Castán, Egidio; Willian Farias (Guillermo), Andrey, Thonmy Anderson (Régis); Alef Manga (Fabrício), Léo Gamalho (Val), Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo

Goiás: Tadeu; Diego, Da Silva, Reynaldo, Hugo; Caio, Fellipe Bastos (Maguinho), Elvis, Apodi (Luiz Filipe), Danilo Barcelos (Auremir); Renato Júnior. Técnico: Glauber Ramos

Local: Estádio Couto Pereira (Curitiba/PR). Árbitro: Raphael Claus/SP (Fifa. Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP (Fifa) e Neuza Ines Back/SC (Fifa). VAR: Wagner Reway/PB. Gols: Alef Manga aos 10 minutos do 1º tempo; Léo Gamalho aos 2 minutos, Andrey aos 45 do 2º tempo.