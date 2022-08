O Goiás é o time que mais teve pênaltis marcados contra o clube após 22 rodadas da Série A e é uma das equipes que mais sofreram gols de penalidades na competição nacional. O alviverde teve sete penalidades contra e viu as redes serem balançadas em cinco dessas oportunidades (veja números no fim da reportagem).

Um aspecto, em tom de reclamação, é constantemente citado pelo Goiás nos jogos em que a equipe teve pênaltis cometidos: falta de critério em lances similares, que tiveram decisões diferentes.

O técnico Jair Ventura, jogadores e dirigentes da equipe esmeraldina reclamaram publicamente em seis dos sete jogos em que o time teve um pênalti marcado contra. A exceção foi na vitória de 2 a 1 contra o Athletico-PR.

Cinco dos sete pênaltis foram lances subjetivos, com toques de mão na bola, que fizeram com que o tom das críticas aumentassem. Outras duas penalidades foram originadas após faltas. Diante do Avaí, no 1º turno, a reclamação foi que a irregularidade ocorreu fora da área e não dentro. No jogo do último sábado (13), pela 22ª rodada, a crítica foi que um lance similar ao pênalti anotado para o time catarinense, no atacante Vinícius, no segundo tempo, não teve a mesma decisão.

Na opinião do presidente Paulo Rogério Pinheiro, o clube não pode fazer mais nada. “Já reclamamos de todas as maneiras”, resumiu o dirigente, que preferiu não se alongar sobre o tema.

O Goiás chegou a protocolar reclamação junto à CBF com cobrança sobre os responsáveis da partida contra o Corinthians, no dia 19 de junho, pela 13ª rodada - árbitro de vídeo e auxiliar, Wagner Reway (PB) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE), respectivamente, atuaram com Braulio da Silva Machado (FIFA/SC), que foi árbitro de campo do duelo.

O principal argumento do Goiás nas reclamações é de que o clube tem pênaltis marcados contra ele, mas, em lances similares a favor da equipe esmeraldina, a decisão não foi a mesma.

Para o presidente da comissão de arbitragem da Federação Goiana de Futebol (FGF), Júlio César Motta, as reclamações não vão deixar de existir, mas a tendência é que a arbitragem passe a padronizar critérios na sequência de partidas depois de treinamentos com árbitros e reuniões que estão sendo feitas semanalmente com arbitragem que atua na Série A.

“Esse tem sido o grande desafio da CBF, que fez uma intertemporada (entre os dias 2 e 5 de agosto) com a arbitragem para aproximar os critérios. Lances de mão na área sempre vão gerar reclamações, seja do time que tem marcado contra ou do que teve um lance anulado. O Seneme (Wilson, presidente da comissão de arbitragem da CBF) tem trabalhado para padronizar os critérios e minimizar erros”, comentou Júlio César Motta.

Nesta terça-feira (16), o dirigente da FGF deve participar da reunião semanal que a CBF faz com árbitros e representantes das federações estaduais para análise dos lances polêmicos que marcaram a 22ª rodada do Brasileirão.

# GOLS SOFRIDOS DE PÊNALTI E PENALIDADES CONCEDIDAS

Fonte: SofaScore

Santos - 5 gols sofridos / 6 concedidos

Goiás - 5 sofridos /7 concedidos

Atlético-MG - 4 sofridos/4 concedidos

Coritiba - 4 sofridos/4 concedidos

Juventude - 4 sofridos/5 concedidos

Avaí - 4 sofridos/5 concedidos

Palmeiras - 3 sofridos/3 concedidos

Corinthians - 3 sofridos/3 concedidos

RB Bragantino - 3 sofridos/3 concedidos

São Paulo - 3 sofridos/4 concedidos

Ceará - 3 sofridos/4 concedidos

Flamengo - 2 sofridos/2 concedidos

Atlético-GO - 2 sofridos/2 concedidos

Internacional - 2 sofridos/3 concedidos

Fortaleza - 2 sofridos/3 concedidos

Athletico-PR - 2 sofridos/3 concedidos

Cuiabá - 2 sofridos/3 concedidos

Fluminense - 1 sofrido/1 concedido

Botafogo - 1 sofrido/1 concedido

América-MG - 0 sofrido/1 concedido



# PÊNALTIS MARCADOS CONTRA O GOIÁS

13/8/2022 - 22ª rodada

Goiás 1x1 Avaí (pênalti convertido por Guilherme Bissoli)

7/8/2022 - 21ª rodada

Palmeiras 3x0 Avaí (pênalti convertido por Raphael Veiga)

23/7/2022 - 19ª rodada

São Paulo 3x3 Goiás (pênalti cobrado por Luciano e defendido pelo goleiro Tadeu)

17/7/2022 - 17ª rodada

Juventude 0x0 Goiás (pênalti desperdiçado por Ricardo Bueno, bateu para fora)

9/7/2022 - 16ª rodada

Goiás 2x1 Athletico-PR (pênalti convertido por David Terans)

19/6/2022 - 13ª rodada

Corinthians 1x0 Goiás (pênalti convertido por Fábio Santos)

25/4/2022 - 3ª rodada

Avaí 3x2 Goiás (pênalti convertido por Muriqui)