Esporte Goiás é proibido de registrar jogadores; entenda o transfer ban Dívida com Goianésia é referente à venda de Michael. Clube não comenta caso por causa de confidencialidade

Punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o Goiás fica impedido por seis meses de registrar novos jogadores. O transfer ban, sanção imposta ao clube esmeraldino, é pelo não pagamento de uma dívida do clube com o Goianésia pela venda do atacante Michael para o Flamengo, no início de 2020. A diretoria esmeraldina evitou comentar sobre o caso e se res...