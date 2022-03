Esporte Goiás abre inscrições para turmas de iniciação esportiva, em parceria com a La Liga Inscrições são realizadas através de formulários eletrônicos exclusivos para cada município

Estão abertas as inscrições para as turmas de iniciação esportiva, em parceria com a La Liga, instituição que organiza o Campeonato Espanhol de futebol, para crianças com idade entre 8 e 17 anos em Goiás. As inscrições devem ser realizadas através de formulários eletrônicos exclusivos para cada município, disponibilizados no site www.esporte.go.gov.br, e ficam abertas e...