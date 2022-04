O Goiás vai iniciar nesta terça-feira (12) a comercialização dos ingressos para a partida do próximo sábado (16) diante do Palmeiras, no Estádio da Serrinha. A venda dos bilhetes terá duas etapas, sendo uma online e a outra de forma física nas bilheterias do clube.

Os sócios-torcedores já tiveram acesso aos ingressos desde domingo (10) até nesta segunda-feira (11). A venda para o público geral começa a ser feita, online, a partir desta terça (12) e se estende até quinta-feira (14), no site oficial do Goiás.

Na sexta-feira (15), o clube esmeraldino abrirá vendas de bilhetes físicos nas bilheterias da Serrinha, caso os cerca de 13 mil ingressos não tenham se esgotado.

Confira a tabela de preços dos ingressos:

- Cadeiras:

R$ 100,00 (inteira)

R$ 50,00 (meia-entrada)

R$ 50,00 (Promocional com a camisa oficial do Goiás)

- Tobogã:

R$ 40,00 (inteira)

R$ 20,00 (meia-entrada)

R$ 20,00 (Promocional com a camisa oficial do Goiás)

- Setor Família:

R$ 60,00 (inteira)

R$ 30,00 (meia-entrada)

R$ 30,00 (Promocional com a camisa oficial do Goiás)

- Setor Visitante:

R$ 80,00 (inteira)

R$ 40,00 (meia-entrada)