A lateral direita do Goiás ganha mais um concorrente na posição. O clube acertou a contratação do lateral direito Michel Macedo, de 32 amos.

O jogador estava no Ceará, trabalhou com o técnico Guto Ferreira no time cearense e se juntará ao elenco para brigar pela posição com Maguinho, Apodi e até o polivalente Diego, que já atuou no setor ano passado.

O argentino Raúl Lozano também está negociando com o clube e pode ser outra opção.

Michel Macedo tem passagens pela base do Flamengo, Corinthians e Atlético-MG e experiência internacional, pois atuou no futebol espanhol pelo Las Palmas (2016-17 e 2017-18) e por mais tempo no Almeria (2008 a 2012, 2014 a 2016).

Durante o intervalo de 2012 a 14, atuou pelo Atlético-MG e foi titular na final da Copa Libertadores 2013, em que o Galo foi campeão ao vencer o Olimpia nos pênaltis. Michel Macedo foi o substituto de Marcos Rocha, que estava suspenso.

Ano passado, Michel atuou 30 vezes pelo Ceará. A última atuação dele foi no dia 26 de outubro passado, na derrota para o Inter-RS (2 a 1) pelo Brasileirão.

Aos poucos, o Goiás vai contratando jogadores para reforçar o elenco. Recentemente, o clube oficializou a contratação de outro laterais, mas do lado esquerdo: Bruno Melo e Sander.