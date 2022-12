O Goiás acertou a contratação do volante Zé Ricardo, de 23 anos, por empréstimo junto ao Tombense-MG até o fim de 2023.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Zé Ricardo também defendeu clubes como o Boavista-RJ e o Londrina, antes de acertar com o Tombense-MG na temporada passada.

Pelo clube mineiro, o novo volante do Goiás fez 43 jogos, marcou dois gols e distribuiu três assistências.

Zé Ricardo é o terceiro volante contratado pelo Goiás para a próxima temporada. Antes de acertar com o jogador do Tombense-MG, o clube esmeraldino já havia assinado com Willian Oliveira, ex-Cruzeiro, e Felipe, ex-Fortaleza.

Confira a lista de jogadores contratados pelo Goiás para 2023:

Zagueiros: Edu e Eduardo Thuram

Lateral: Sander (E)

Volantes: Willian Oliveira, Felipe e Zé Ricardo

Meia: Carlos Maia

Atacantes: Alesson, Fernandinho, Philippe Costa e Diego Gonçalves

Técnico: Guto Ferreira