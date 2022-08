Para suprir a ausência de um meia armador, depois da saída de Elvis, o Goiás acertou a contratação de Marquinhos Gabriel, que fez 32 anos no dia 21 de julho e disputava a Série B pelo Criciúma-SC.

Neste domingo (14), Marquinhos Gabriel ficou fora da partida em que o Criciúma-SC foi derrotado pelo Novorizontino-SP por 3 a 1.

A direção do clube catarinense tentou segurar o jogador, mas não obteve êxito. Marquinhos Gabriel faz exames médicos no Goiás e precisa ser regularizado nesta segunda-feira (15), derradeiro dia da janela da CBF para transferência de jogadores.

Leia também:

+ Goiás sai atrás na Serrinha e busca empate com o Avaí

+ Presidente do Goiás diz que suspendeu contratações para não atrasar salários e premiações

A informação da negociação de Marquinhos Gabriel é do jornalista Vene Casagrande. Segundo ele, o Goiás pagará R$ 400 mil ao Criciúma-SC pela multa rescisória e firmará contrato até dezembro de 2023. Pela equipe do interior catarinense, o meia armador disputou 20 jogos e marcou seis gols, o último deles na vitória de 2 a 1 sobre o CSA-AL, no dia 25 de julho.

Na carreira, Marquinhos Gabriel atuou por grandes clubes do futebol brasileiro. Ele teve passagens por Santos, Inter-RS, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco e atuou também no futebol árabe, pelo Al-Nasr. Canhoto, foi campeão do Brasileiro 2017, pelo Corinthians, além de ter conquistado outros títulos regionais pelos clubes em que jogou.