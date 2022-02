Esporte Goiás acerta contratação de meia campeão da Libertadores pelo Atlético-MG Diretoria esmeraldina busca meia Luan, de 31 anos, no Japão, e jogador passará por exames médicos para assinar com o Goiás até o fim de 2022

O Goiás acertou a contratação do meia Luan, de 31 anos, que se destacou com a camisa do Atlético-MG e estava, por último, no futebol japonês. O jogador desembarca nesta quinta-feira (10) em Goiânia para realizar exames médicos. Caso seja aprovado nos exames médicos, Luan assinará contrato com o Goiás até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro e chega à Serr...