A diretoria do Goiás acertou a contratação do zagueiro Arthur Henrique, de 23 anos, que foi revelado pelo Cruzeiro e defendeu a Ferroviária no Campeonato Paulista. A última partida disputada pelo defensor foi em 16 de março.

Com as lesões de Sidimar e Da Silva, a diretoria esmeraldina buscou no mercado um jogador livre e que pudesse ter condição de jogo mesmo com a janela de transferências fechada. Para outras contratações, o Goiás já falou que pretende buscar jogadores que não estejam há muito tempo sem jogar.

Como rescindiu contrato com o Cruzeiro dentro do período da janela de transferências do primeiro semestre, Arthur Henrique pode ser inscrito. O jogador chega em Goiânia nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim da temporada.

Arthur Henrique foi revelado pelo Cruzeiro e também defendeu clubes como América-MG, Tombense-MG, Brasil de Pelotas-RS e Ferroviária-SP, além de experiências no futebol português no Nacional da Ilha da Madeira e Estoril Praia.