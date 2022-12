O Goiás anunciou na noite desta sexta-feira (9) a contratação do técnico Guto Ferreira para comandar a equipe em 2023.

Guto Ferreira foi demitido do Coritiba nesta sexta-feira (9) e a diretoria do Goiás agiu rápido para garantir o acerto com o técnico de 57 anos.

O novo treinador do Goiás acumula experiências por diversos clubes do futebol brasileiro como Coritiba, Bahia, Ceará, Sport, Chapecoense, Internacional, Ponte Preta, Portuguesa, Figueirense entre outros.

Além de Guto Ferreira, a comissão técnica do treinador conta com os auxiliares André Luís Soares, Alexandre Faganello e o preparador físico Valdir Nogueira Júnior, o Juninho. Os profissionais darão início à pré-temporada no dia 15 de junho.

