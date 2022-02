Esporte Goiás acerta contratação jovem zagueiro do Floresta No clube cearense, Yan Souto jogou cinco partidas da Copa do Nordeste em 2022

O Goiás acertou a contratação do zagueiro Yan Souto, de 20 anos. O anúncio foi feito pelo clube em que estava o jogador, o Floresta-CE, que explicou que, se o jovem for negociado após o período no alviverde, ficará com uma parte da negociação. Yan Souto chegou ao Floresta após dois anos no Boston City Brasil, clube do interior de Minas Gerais, de Manhuaçu. O zagu...