O Goiás acertou a contratação do atacante Alesson, de 23 anos, por empréstimo junto ao Vila Nova. O jogador tem vínculo com o time colorado até o fim de 2023 e tinha sido liberado para assinar com a Ponte Preta, mas a negociação não foi concretizada e o time esmeraldino viu como uma boa oportunidade a contratação.

Na última temporada, Alesson esteve emprestado ao Cuiabá pelo Vila Nova e marcou oito gols em 40 jogos pelo clube do Mato Grosso. Alesson chegou ao futebol goiano em 2021, quando foi contratado junto ao Bahia.

O time esmeraldino vai pagar uma quantia, não revelada, pelo empréstimo do jogador até o fim de 2023. Alesson não poderá enfrentar o Vila Nova nos confrontos entre os clubes na próxima temporada.

Pelo Vila Nova, Alesson disputou 37 partidas e marcou oito gols. O atacante chega ao elenco esmeraldino para disputar espaço com nomes como Breno Herculano, Luiz Filipe, Vinícius, Nicolas, Lucas Emmanuel, Fernandinho e Philippe Costa.

