O Goiás acertou a contratação, por empréstimo, do zagueiro Danilo Cardoso para a sequência da temporada. O jogador de 25 anos terá vínculo com o clube goiano até o final de 2023, com opção de compra ao término do empréstimo.

Danilo Cardoso vai reeditar no Goiás a zaga que fez com Sidimar no Athletic-MG, clube que detém o passe do novo reforço da equipe esmeraldina.

O zagueiro estava emprestado pelo clube mineiro ao Vitória, que disputa a Série C. O paranaense de Umuarama terá sua primeira experiência no futebol goiano. Ele fez carreira no futebol mineiro, com passagens por times como Villa Nova, Coimbra, Betim e Boston City Brasil.

Danilo Cardoso é o terceiro reforço do Goiás. O clube esmeraldino também acertou com o lateral esquerdo Sávio e o meia Marco Antônio. O trio aguarda regularização para estrear pela equipe goiana.

