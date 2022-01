Esporte Goiás acerta renovação com zagueiro Reynaldo César tem novo vínculo até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro

A diretoria esmeraldina acertou a renovação de contrato com o zagueiro Reynaldo César. O novo vínculo com o defensor será até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro, de 25 anos, estudava propostas do exterior, mas acabou fechando com o time esmeraldino e é mais uma peça mantida do elenco que conquistou o acesso à Série A. Reynaldo César é esp...