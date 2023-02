O desfecho inesperado da negociação com o meia paraguaio Danilo Santacruz, de 27 anos, não deve fechar as portas do Goiás para o mercado de jogadores estrangeiros sul-americanos. O clube esmeraldino entende que a desistência da contratação do atleta não inviabiliza a chegada de novos jogadores com o mesmo perfil.

Nesta temporada, Danilo Santacruz é o segundo estrangeiro que esteve perto de vestir a camisa do Goiás e acabou sem a transferência concretizada. O outro caso é o do lateral direito argentino Raul Lozano. No entanto, o entendimento dentro da Serrinha é que são casos completamente diferentes e que as nacionalidades dos atletas não influenciaram no resultado das negociações.

Leia também:

+ Goiás desiste da contratação de paraguaio após saber de contrato com time argentino

+ Goiás desiste de contratar lateral por causa de alteração em exame

O presidente Paulo Rogério Pinheiro acredita que as duas contratações não foram seladas devido aos parâmetros adotados pelo clube em sua gestão. O dirigente prega que o clube precisa se cercar de todos os detalhes antes de assinar contrato com um jogador e que existem várias etapas a serem cumpridas. O presidente executivo do clube afirma que esse tipo de cuidado é fundamental para que o clube não tenha problemas futuros.

“Esse é o Goiás nesta gestão, nenhum jogador vai ser contratado se não estiver 100% OK. Veja o caso do Mateus Peixoto, o cuidado que estamos tendo”, disse Paulo Rogério Pinheiro. O dirigente se refere ao centroavante Matheus Peixoto, que já treina fisicamente no clube e deve ser anunciado como reforço em breve. O jogador passou por um criterioso processo de exames e consultas médicas para que o clube esmeraldino tivesse segurança para contar com o jogador nesta temporada.

Esse processo também foi feito com o argentino Raul Lozano, que chegaria ao Goiás emprestado pelo Quilmes, da Argentina. No processo de avaliações médicas foi detectado um problema vascular no jogador que não impedia de atuar, visto que ele havia se destacado e realizado mais de 40 jogos pelo Patronato-ARG, mas que essa condição vista nos exames médicos poderia fazer com que o Goiás assumisse um risco. A decisão da cúpula esmeraldina foi por não correr o risco e não efetivar a contratação.

No caso de Danilo Santacruz, um problema contratual impediu a efetivação do negócio e acabou frustrando a torcida e o próprio clube, que via um bom potencial no jogador paraguaio. De acordo com o presidente Paulo Rogério Pinheiro, o trâmite para a contratação de Santacruz seguiu todo o rito que é realizado com qualquer outro jogador. Foi feito o acerto das bases com o jogador e seu agente, o jogador passou por todos os exames que estão no protocolo seguido pelo clube, o jogador veio até Goiânia e juntou todos os documentos.

O presidente esmeraldino contou que o problema foi detectado apenas no último momento, quando o clube foi incluir o contrato no Transfer Matching System da Fifa, sistema de transferências internacionais. Neste momento, o clube foi informado pela Associação de Futebol Argentino (AFA), de que Danilo Santacruz possuía um contrato assinado com o Rosário Central, da Argentina. A opção do mandatário foi cancelar o processo de contratação por uma quebra de confiança, uma vez que essa informação não havia chegado antes ao conhecimento do Goiás.

Embora essas duas contratações não tenham sido concluídas com sucesso, o clube esmeraldino não vê problemas em seguir buscando contratações nesse mercado estrangeiro sul-americano. Apesar disso, a diretoria entende que buscar o mercado brasileiro reduz as chances de erro na hora de contratar jogadores, uma vez que no Brasil a rede de contatos e a busca minuciosa por informações sobre jogadores que interessam é bem maior.

Além de vasculhar os campeonatos estaduais, o Goiás também está atento a outras ligas mundo afora em busca de jogadores brasileiros que estejam em outros mercados ou até estrangeiros sul-americanos que se encaixem no perfil financeiro do Goiás e tenham características que agradem diretoria e comissão técnica.

Guto Ferreira é considerado um treinador que tem facilidade para trabalhar com jogadores estrangeiro e indicou os nomes de Danilo Santacruz e Julian Palacios para reforçar o elenco esmeraldino. O argentino Julian Palacios foi anunciado pelo clube esmeraldino no dia 19 de janeiro e causou boa impressão quando jogou pelo clube. Internamente, o atleta tem se esforçado para se adaptar o mais rápido ao clube e à cidade. Ele se recupera de lesão e deve voltar a ser aproveitado pela comissão técnica já nas quartas de final do Goianão.