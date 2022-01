Esporte Goiás acumula cinco casos de Covid-19 em 12 dias de pré-temporada Elenco esmeraldino passou por nova bateria de testes para a Covid-19 neste domingo (16) e os resultados devem ser conhecidos nesta segunda-feira

O Goiás registrou mais um caso de Covid-19 no elenco nesta semana. Um jogador, que não teve o nome revelado, sentiu sintomas de gripe e testou positivo para Covid-19. Após conhecer o resultado do exame, o jogador foi isolado dos demais componentes do elenco e começou o período de quarentena. Em sentido oposto, três jogadores e um membro do estafe esmeraldino saem d...