Destaque do Goiás na temporada de 2022, o atacante Vinícius ficará no clube esmeraldino até o fim de 2025. A diretoria esmeraldina adquiriu, junto ao Bahia, 70% dos direitos econômicos do atleta, que terá novo vínculo com o Goiás.

Vinícius foi anunciado pelo Goiás como reforço "natalino" no fim de 2021. O atacante chegou por empréstimo com todos os salários pagos pelo clube esmeraldino.

Após o bom início do jogador na Serrinha, a diretoria iniciou as tratativas para a permanência de Vinícius no clube. De acordo com o jogador, que se recupera de uma lesão muscular, o acerto entre ele e a direção do Goiás já tinha sido selado há algum tempo.

Restava apenas o acerto entre Goiás e Bahia. A diretoria esmeraldina finalizou o acerto com aquisição de parte dos direitos econômicos, sem revelar os valores envolvidos. "Quero agradecer o torcedor esmeraldino, pelo apoio. Estou fazendo de tudo para voltar o mais rápido e bem. Será um contratado de mais três anos, até o fim de 2025", contou o atacante.