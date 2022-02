Esporte Goiás agenda reunião 'definitiva' com Paulo Autuori Diretoria esmeraldina informa que o profissional a ser contratado para coordenação técnica do clube chega em Goiânia nesta quinta-feira (24)

A diretoria do Goiás marcou uma reunião "definitiva" com Paulo Autuori para conclusão da contratação do profissional. De acordo com o clube, Autuori desembarca em Goiânia nesta quinta-feira (24). Desde o último domingo (20), o nome de Paulo Autuori está na pauta do Goiás para assumir a coordenação técnica do clube. Além do profissional de 65, o clube esmeraldino também...