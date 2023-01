O Goiás aguarda para o fim de janeiro a chegada do atacante Matheus Peixoto, de 27 anos, que reforçará o elenco esmeraldino para o restante da temporada. O jogador está em processo final de recuperação de cirurgia no tornozelo, com previsão de cicatrização completa nas próximas semanas.

A diretoria esmeraldina sabia da condição clínica de Matheus Peixoto ao longo da negociação para contar com o jogador e entende que a espera pelo centroavante vale a pena.

Matheus Peixoto se lesionou quando defendia o Ceará em 2022. A primeira estratégia foi um tratamento convencional, mas, posteriormente, houve a necessidade da realização de uma intervenção cirúrgica no mês de outubro.

O atacante está sendo acompanhado pelo médico ortopedista Túlio Diniz, em São Paulo. Matheus Peixoto foi submetido a exames de imagem e passou por avaliação do médico, que aguarda retorno do jogador na última semana do mês de janeiro.

Caso a cicatrização da cirurgia esteja completa, o atacante seguirá para Goiânia e se juntará ao elenco esmeraldino. Com as informações colhidas, a diretoria do Goiás está otimista para a chegada do jogador.

Matheus Peixoto tem vínculo com o Metalist Kharkiv, da Ucrânia, e chegará ao Goiás por empréstimo. O atacante vai compor um setor que já conta com Nicolas e Philippe Costa como alternativas para o técnico Guto Ferreira.

