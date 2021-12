Esporte Goiás aguarda contrato para anunciar reforço Caetano, zagueiro de 22 anos, deve chegar ao time esmeraldino por empréstimo do Corinthians

O Goiás deve anunciar um reforço para a próxima temporada em breve. O clube esmeraldino aguarda o envio do contrato de empréstimo do zagueiro Caetano, de 22 anos, pelo Corinthians. A diretoria esmeraldina já conta com o jovem defensor nos planos para a pré-temporada. Como o jogador será emprestado pelo clube paulista, o Goiás espera a finalização da burocracia para r...