O Goiás aguarda exames e consulta médica do meia paraguaio Danilo Santacruz, de 27 anos, para concretizar a contratação do jogador que foi destaque do Nacional, do Paraguai, na temporada passada.

O jogador passará por uma bateria de exames médicos na noite desta sexta-feira (3), às 23 horas, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na segunda-feira (6), o meia paraguaio será avaliado em uma consulta médica para que seja dado aval, ou não, para concretização da contratação do atleta.

Na última quarta-feira (1º), o clube esmeraldino postou em uma rede social uma mensagem enigmática com uma bandeira paraguaia. A resposta da charada é a possível chegada de Danilo Santacruz como reforço para a temporada de 2023.

Danilo Santacruz fez as últimas cinco temporadas com a camisa do Nacional do Paraguai. Antes, o meia tinha jogado pelo Libertad-PAR por cinco anos. Em 2022, Santacruz marcou 12 gols em 39 jogos e despertou interesse de alguns clubes. O nome do jogador foi ligado a possíveis transferências para clubes como Olimpia-PAR, Rosário Central-ARG e Atromitos-GRE.

Caso todos os detalhes médicos transcorram como o Goiás espera, Santacruz chegará a Goiânia na próxima semana para se juntar ao argentino Julian Palacios e será o segundo estrangeiro do atual plantel esmeraldino.