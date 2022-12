Antes agendada para o dia 15 de dezembro, a apresentação do elenco do Goiás para o início da pré-temporada foi alterada para sexta-feira (16). A comissão técnica liderada por Guto Ferreira deverá desembarcar em Goiânia no fim de semana.

O vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, explicou que a data foi alterada devido a alguns detalhes necessários para adequação de janelas disponíveis para a realização de exames médicos, entre outros trâmites internos. A avaliação é que o adiamento não terá impacto na qualidade da pré-temporada.

Anunciado pelo clube esmeraldino na última sexta-feira (9), o técnico Guto Ferreira deverá chegar em Goiânia no fim de semana, ainda a ser confirmado sobre se no sábado ou no domingo. A previsão da diretoria do Goiás é apresentar, oficialmente, o treinador no início da próxima semana.