Esporte Goiás anuncia contratação do lateral esquerdo Sávio Jogador de 27 anos possui vínculo com o Rio Ave, de Portugal, e assinou com o clube goiano por empréstimo

O Goiás anunciou a contratação do lateral esquerdo Sávio, na noite desta quinta-feira (2). O jogador de 27 anos assinou contrato de empréstimo até o final da Série A deste ano com o clube esmeraldino. Sávio possui vínculo até o dia 30 de junho de 2025 com o Rio Ave, de Portugal. Por não estar livre no mercado, só poderá ser regularizado pelo Goiás na próxima janela de t...