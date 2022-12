O Goiás anunciou a contratação do lateral esquerdo Sander, de 32 anos, que defendeu o Sport nas últimas seis temporadas e é uma indicação do técnico Guto Ferreira, com quem trabalhou no clube pernambucano. O jogador chega para um setor do elenco que perdeu jogadores como Sávio e Danilo Barcelos.

Esse foi o primeiro reforço anunciado oficialmente pela diretoria esmeraldina para a próxima temporada. O clube esmeraldino, no entanto, possui acerto com outros cinco jogadores, que devem ser anunciado nos próximos dias.

Nas redes sociais, o Goiás publicou um vídeo de Sander se apresentando à torcida esmeraldina. “Estou muito feliz em fazer parte dessa família, do maior do Centro-Oeste. Que 2023 seja um ano de muita garra, de muita determinação e de muitas conquistas. Conte comigo”, disse o novo lateral esquerdo do Goiás.

Sander é natural de Corumbá de Goiás, mas costuma dizer que é goiano apenas no “RG”, pois se mudou ainda recém-nascido para o Rio Grande do Sul.

O lateral esquerdo rodou por vários clubes pequenos do interior gaúcho e se destacou por Cruzeiro-RS e Ypiranga-RS, até que trocou o frio Rio Grande do Sul pelo calor de Recife, onde fez 225 jogos em seis temporadas. O jogador tem boa experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, pois disputou 100 partidas na elite nacional com a camisa do time pernambucano.

A Copa Sul-Americana, presente no calendário esmeraldino, também não será uma novidade na carreira de Sander. O jogador fez quatro partidas pela competição internacional em 2017, também pelo Leão da Ilha do Retiro.

Com a chegada de Sander, o Goiás contará com três opções para a lateral esquerda. O time tem negociações avançadas para renovação de Hugo e também tem o retorno de Heron, prata da casa, que estava no futebol europeu e atua tanto como lateral esquerdo quanto como zagueiro.

Além de Sander, o Goiás já acertou com os zagueiros Edu, Eduardo Thuram, com o volante Willian Oliveira, o meia Carlos Maia e o atacante Fernandinho. A diretoria esmeraldina ainda atua em outras frentes para entregar ao técnico Guto Ferreira mais reforços para o início da pré-temporada no dia 16 de dezembro.

