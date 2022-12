A diretoria do Goiás anunciou a contratação do auxiliar técnico Emerson Ávila e do preparador físico Ednilson Sena para a comissão técnica permanente do clube para 2023. Os dois profissionais compunham a comissão técnica liderada pelo técnico Jair Ventura

Ao fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás tentou renovar contrato com toda comissão técnica e disse que gostaria de contar com todos os profissionais, mas sem acerto com Jair Ventura, anunciou a saída de toda comissão técnica. De acordo com a diretoria, nas últimas semanas as conversas com Emerson Ávila e Ednilson Sena para uma permanência e composição da comissão técnica permanente do clube evoluíram e o desfecho foi o acerto.

Em suas redes sociais, o clube publicou o acerto com a dupla, que tinha se despedido do Goiás com o anúncio do desligamento de Jair Ventura do clube. A diretoria esmeraldina, na ocasião, até fez uma homenagem aos profissionais.

"Depois de uma passagem bem-sucedida pelo Goiás nesta temporada, o auxiliar técnico Emerson Ávila e o preparador físico Ednilson Sena irão fazer parte da comissão técnica permanente do clube em 2023", diz a publicação feita pelo clube esmeraldino.

A comissão técnica permanente tinha ficado vaga desde a saída de Glauber Ramos para o time profissional. Com a demissão dele, o clube esmeraldino não voltou a contratar um novo profissional para ocupar essa posição no clube.