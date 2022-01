Esporte Goiás anuncia renovação de volante Em 2022, Caio Vinícius vai disputar a segunda temporada pelo clube esmeraldino

O Goiás anunciou, a poucas horas do início de 2022, a renovação do contrato do volante Caio Vinícius. A negociação já existia desde o encerramento da temporada, e a confirmação veio na noite desta sexta-feira (31). Caio Vinícius tem vínculo com o Fluminense e tinha contrato com o clube das Laranjeiras até o fim de 2022. Para ser emprestado, o jogador conseguiu que o ...