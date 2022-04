O Goiás divulgou balanço financeiro do exercício do ano de 2021 com déficit superior a R$ 7 milhões no período.

Este foi o primeiro ano da gestão do presidente Paulo Rogério Pinheiro, que apontou dificuldades herdadas da gestão anterior. As contas já foram apreciadas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo do clube.

Em 2021, o clube esmeraldino teve receita líquida de R$ 46,8 milhões e custos de R$ 30,9 milhões só com futebol. Com despesas se aproximando da casa dos R$ 22 milhões, o clube esmeraldino fechou o ano com déficit de R$ 7.412.038,00, de acordo com o balanço divulgado pelo clube.

Em comparação com o ano de 2020, quando o clube ainda estava na Série A do Campeonato Brasileiro, houve queda de receita de aproximadamente R$ 40 milhões. Ao fim de 2020, o clube esmeraldino apresentou déficit de pouco mais de R$ 3 milhões naquele período.

Vice-presidente administrativo e financeiro do Goiás, o conselheiro Sérgio Cecílio acredita que o resultado financeiro do clube em 2021 tem como principal vetor as dívidas do passado. Ele prevê um resultado mais saudável em 2022, uma vez que o clube conseguiu liquidar dívidas. "Já pagamos boa parte de dívidas do estádio, acordos judiciais, impostos, forcedores e salários", explicou.

No entanto, o dirigente admite que o resultado financeiro de 2022 está atrelado ao sucesso esportivo da equipe em campo, sobretudo na Série A do Campeonato Brasileiro. "Precisamos chegar bem no final do campeonato. É aí que virá uma boa premiação", disse.