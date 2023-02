Após os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, Goiás, Aparecidense e Atlético-GO conseguiram abrir vantagem em relação aos adversários, enquanto Vila Nova e Anápolis chegam aos 90 minutos finais em igualdade de disputa para definição dos quatro semifinalistas da competição estadual.

O passo mais largo foi dado pelo time esmeraldino. No clássico disputado no Serra Dourada, uma chuva de gols histórica estampou 8 a 3 no placar. A goleada deixa o Goiás em condição tranquila para confirmar vaga na semifinal do Goianão. Para reverter a situação, o Galo precisará vencer o rival na Serrinha por seis gols de diferença.

Apesar da vantagem evidente, o técnico Guto Ferreira preferiu usar um tom menos confiante para mostrar atenção ao desfecho do confronto. “Não podemos empolgar. O resultado não garante nada. Ele nos dá um pouco mais de tranquilidade para o próximo jogo, mas não garante nada. Temos mais 90 minutos para jogar e temos que jogar bem”, disse o treinador esmeraldino após a goleada histórica.

Alex Godoi, treinador do Goiânia, preferiu mudar o foco de sua equipe. O técnico disse que será importante para o time alvinegro conseguir pontuar diante do Goiás na Serrinha. O Goiânia precisa somar um ponto a mais que o Iporá nesta segunda rodada das quartas de final para garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024 e confirmar um calendário anual para o clube na próxima temporada.

Outra equipe que conseguiu vantagem larga após o jogo de ida destas quartas de final foi a Aparecidense. O Camaleão goleou o Crac, por 3 a 0, em casa, e pode perder por dois gols de diferença. Mas diferente do Goiás, a Aparecidense terá de administrar sua boa vantagem como visitante no jogo da volta.

Vice-líder ao fim da fase de classificação, o Atlético-GO visitou o Iporá e venceu por 1 a 0. Com isso, o Dragão precisa de um empate para eliminar o Iporá. O time do interior, por outro lado, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para eliminar o clube rubro-negro. A vantagem atleticana é apertada porque uma derrota por diferença mínima provocaria a decisão por pênaltis no Estádio Antônio Accioly. O técnico Eduardo Souza comemorou a pequena vantagem obtida em Iporá, mas diz que o Iporá merece todo respeito para o jogo da volta.

O duelo mais imprevisível destas quartas de final é entre Vila Nova e Anápolis. As duas equipes empataram o jogo da ida, em Anápolis, em duelo marcado por um forte temporal que desabou sobre o Estádio Jonas Duarte.

Assim, Tigre e Galo jogarão no próximo sábado (4) sem vantagem. O Vila Nova terá como único benefício o fato de definir a vaga diante de sua torcida, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Por outro lado, o Anápolis tem como trunfo o menor desgaste físico.

O Anápolis chegará ao OBA com dez dias de intervalo entre as duas partidas das quartas de final e calendário livre para recuperar os jogadores e treinar em preparação ao duelo decisivo contra o Vila Nova. O time colorado, por outro lado, entrou em campo contra o Luverdense-MT pela Copa Verde na quinta-feira (23) e terá que jogar com força máxima a partida contra o Real Noroeste, no Espírito Santo, pela Copa do Brasil.