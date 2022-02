Esporte Goiás: Autuori deve oferecer visão ampla fora do campo Profissional que negocia para assumir alviverde tem optado por trabalhos de gestão nos últimos ano

Aos 65 anos, Paulo Autuori dedicou os últimos anos de sua carreira a uma função diferente daquela em que se consagrou no futebol. Coordenador técnico, o experiente profissional tem uma visão mais ampla dentro e fora das quatro linhas e, como trunfo, possui intimidade com as vitórias. O profissional deve ser anunciado ainda nesta semana pelo Goiás e assistir ao jogo diante ...