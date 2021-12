Esporte Goiás avalia futuro de jovem da base Índio chegou a ser emprestado para clube da República Checa em 2021. Meia tem contrato até 2023

O Goiás ainda avalia se contará com o meia Índio, de 21 anos, para a próxima temporada. O jogador tem vínculo com o clube até o fim de 2023, mas um novo empréstimo não está descartado pela direção esmeraldina. Índio foi lançado no time profissional do Goiás no fim de 2020, quando o clube era comandado por Augusto César e Glauber Ramos, dupla com que havia trabalh...