O Goiás avançou na negociação com o volante Felipe, de 28 anos, e deve anunciar o jogador, que estava no Fortaleza, como reforço para as duas próximas temporadas. As tratativas com o atleta já estão ocorrendo há alguns dias e houve evolução para um desfecho positivo para o time esmeraldino. Como de praxe, a diretoria esmeraldina só anuncia um novo reforço após realização dos exames médicos e assinatura contratual.

Fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda, no time cearense, Felipe perdeu espaço após uma negociação frustrada para o futebol do Oriente Médio. Como ainda tem vínculo com o Fortaleza até o fim de 2023, o volante negociou a saída do clube cearense para ser reforço do Goiás até o fim de 2024.

Além do Goiás, Felipe tinha sobre a mesa proposta de outros clubes, inclusive com a possibilidade de uma transferência internacional. No entanto, a negociação que avançou de forma mais sólida foi a esmeraldina e, com isso, o volante deverá ser anunciado pela diretoria do Goiás como mais um reforço para o técnico Guto Ferreira.

Felipe chegará para um setor do elenco colocado como prioritário pela diretoria esmeraldina na reformulação do plantel para 2023. Houve saídas no atacado neste setor e o time esmeraldino ficou com Fellipe Bastos e o meia Diego, que também atua como segundo volante. Outro jogador garantido é o volante Jhonny Lucas, que foi contratado no ano passado, mas só poderá ser inscrito na próxima abertura da janela de transferências internacionais.

Após o término da temporada, o Goiás acertou a contratação do volante Willian Oliveira, de 29 anos, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. O jogador já passou pelo Goiás, em 2016, quando o time esmeraldino estava na 2ª Divisão. O meio-campista tem vínculo com o Ceará até maio de 2023, mas não será utilizado pelo técnico cearense.

Entre as negociações que estavam em andamento nos últimos dias, o Goiás acertou também a renovação do empréstimo do zagueiro Lucas Halter, de 22 anos, junto ao Athletico-PR. O defensor fez 15 partidas pelo time esmeraldino em 2022 e conquistou a confiança da diretoria do clube.