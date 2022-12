O Goiás está perto de anunciar a contratação do lateral esquerdo Sander, de 32 anos, que defendeu o Sport Recife nas últimas seis temporadas e é uma indicação do técnico Guto Ferreira, com quem trabalhou no clube pernambucano.

Sander é natural de Corumbá de Goiás, mas costuma dizer que é goiano apenas no "RG", pois se mudou ainda recém-nascido para o Rio Grande do Sul.

O lateral esquerdo rodou por vários clubes pequenos do interior gaúcho e se destacou por Cruzeiro-RS e Ypiranga-RS, até que trocou o frio Rio Grande do Sul pelo calor de Recife, onde fez 225 jogos em seis temporadas.

Livre no mercado, Sander entrou na mira do Goiás após a contratação do técnico Guto Ferreira. Além de Sander, a diretoria esmeraldina ainda busca mais reforços para qualificar o elenco para a disputa da temporada de 2023.

