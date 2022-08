O Goiás levou a melhor no último clássico da temporada e venceu o Atlético-GO por 2 a 1, neste sábado (27), na Serrinha, na abertura da 24ª rodada da Série A. O time esmeraldino contou com tarde inspirada do meia Marquinhos Gabriel, que em sua estreia marcou um gol e deu assistência para o gol do zagueiro Caetano, para bater o Dragão e ampliar a crise no rival, que segue na zona de rebaixamento do Brasileirão - Shaylon descontou para o time atleticano.

O resultado acabou com o jejum de quatro clássicos do Goiás diante do Atlético-GO em jogos na Serrinha. O time esmeraldino não vencia o Dragão em casa desde o Brasileirão de 2020, e voltou a bater o rival como mandante depois de pouco mais de dois anos, período em que perdeu quatro vezes para o rival.

O triunfo na Serrinha levou o Goiás aos 32 pontos. O time esmeraldino assume a 9ª colocação da Série A e amplia a vantagem para o Z4. O Atlético-GO, por sua vez, permanece entre os quatro últimos com 22 pontos na 19ª colocação.

Leia também

- Público na Serrinha é maior dos clássicos goianos em 2022

- Confira a classificação atualizada da Série A

30 minutos de domínio do Goiás

O Goiás começou o último clássico do ano com tudo. Os primeiros 30 minutos foram de amplo domínio do time esmeraldino sobre o Atlético-GO. A equipe da casa criou mais chances, não deu espaços para o Dragão jogar e quando chegou ao ataque deu trabalho para o goleiro Renan.

A primeira chegada da partida foi do Dragão, logo no primeiro minuto Luiz Fernando recebeu cruzamento de Wellington Rato, mas cabeceou mal e a bola saiu pela linha de fundo. No minuto seguinte, Dieguinho respondeu para o Goiás com chute de fora da área, também para fora.

Com mais posse de bola e buscando envolver o Atlético-GO, o Goiás passou a ocupar mais o campo de ataque na Serrinha. O meia Marquinhos Gabriel, que estreou pelo clube esmeraldino no clássico, se movimentou bastante e participou ativamente das jogadas ofensivas da equipe alviverde.

Aos 10 minutos, o novo camisa 10 do Goiás cobrou escanteio na medida para o zagueiro Caetano cabecear e abrir o placar na Serrinha - foi a primeira assistência de Marquinhos Gabriel e o primeiro gol do defensor pelo clube esmeraldino. A bola ainda bateu no zagueiro William Klaus antes de entrar, mas a arbitragem anotou o gol para o defensor alviverde.

Gol anulado

O Goiás não diminuiu o ímpeto ofensivo após abrir o placar. O time esmeraldino foi para cima do Atlético-GO em tentativa de pressão. Aos 18 minutos, novo gol do Goiás. Marquinhos Gabriel cruzou a bola na área para Pedro Raul, que atacou as costas do zagueiro William Klaus e ampliou. O lance, porém, foi revisado pelo VAR, que confirmou impedimento milimétrico do atacante alviverde na jogada.

Três substituições no 1º tempo

O técnico Jorginho não gostou nada do comportamento do Atlético-GO na primeira metade do primeiro tempo. Aos 28 minutos, o treinador mudou três vezes na tentativa de tentar algo novo ainda na etapa inicial. Jorginho, Airton e Gabriel Baralhas deixaram o campo para as entradas de Peglow, Kelvin e Edson Fernando.

Dois minutos depois, o treinador pôde conversar com jogadores na tradicional parada técnica. No restante do primeiro tempo, o Atlético-GO conseguiu equilibrar a posse de bola, chegou ao campo de ataque em duas ocasiões, mas não levou perigo à meta do goleiro Tadeu.

Apagão, gol do Goiás e nervosismo no Dragão

O começo do segundo tempo pareceu replay do início da partida. O Goiás voltou com tudo do vestiário, dominou a posse de bola, inverteu jogadas, criou chances e marcou novamente para ampliar a vantagem contra o Atlético-GO.

Logo aos 8 minutos, depois de bola cruzada na área, o meia Marquinhos Gabriel aproveitou sobra dentro da área e bateu cruzado com a perna esquerda para marcar o segundo gol do Goiás na partida e o primeiro do camisa 10 com a camisa esmeraldina.

Vantagem no placar e em campo

O Goiás ficou com um a mais poucos minutos depois de ampliar o marcador na Serrinha. Aos 11 minutos, Hayner recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso após cotovelada no atacante Dadá Belmonte.

O árbitro Marcelo de Lima Henrique/CE foi orientado a revisar o lance pelo VAR Rafael Traci/SC e anulou o segundo cartão amarelo para mostrar o vermelho direto para o jogador. Com isso, o amarelo que o lateral direito recebeu na partida se mantém para efeito de suspensão.

Queda no ritmo

Com a vantagem no placar e no número de jogadores, o Goiás passou a priorizar a marcação e entregou a bola para o Atlético-GO. O Dragão chegou a ter 75% de posse de bola, mas esbarrou na falta de pontaria para concluir jogadas que levassem perigo à meta do goleiro Tadeu.

Tudo igual em campo

Com jogo praticamente dominado, o Goiás trouxe um pouco de emoção para a reta final ao ficar com dez em campo. Caio Vinícius, que havia entrado no intervalo, foi expulso aos 35 minutos após carrinho no lateral direito Dudu.

Três minutos depois, o Atlético-GO diminuiu a vantagem do Goiás com Shaylon. O jogador recebeu dentro da área do Goiás, girou contra a marcação e bateu cruzado para diminuir o placar para o Dragão na Serrinha.

Pressão final

O gol aumentou as emoções no final da partida. O Atlético-GO, mesmo desorganizado, partiu para o ataque e passou a cruzar bolas na área do Goiás. Dudu, aos 45 minutos, teve a melhor chance para empatar após chute cruzado que foi defendido pelo goleiro Tadeu.

O time esmeraldino mostrou perda de foco e tentou esfriar a partida com saídas em contra-ataques, além de algumas quedas de jogadores para recebimento de atendimento médico. Aos 51 minutos, o árbitro Marcelo de Lima Henrique/CE apitou pela última vez na Serrinha: 2 a 1, Goiás.

Próximos compromissos

O Goiás não possui compromissos na próxima semana e só volta a campo na segunda-feira (5 de setembro), a partir das 20 horas, diante do Santos, na Vila Belmiro, no encerramento da 25ª rodada.

O Atlético-GO, por sua vez, volta atenções para a Sul-Americana. Na quinta-feira (1º de setembro), o Dragão encara o São Paulo pelo jogo de ida das semifinais do torneio continental, no Serra Dourada, a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 24ª rodada

Jogo: Goiás 2x1 Atlético-GO

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 27/8/2022

Horário: 16h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira/CE e Márcia Bezerra Lopes Caetano/RO

VAR: Rafael Traci/SC

GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Caio Vinicius), Caetano, Reynaldo e Sávio (Danilo Barcelos); Auremir (Matheus Sales), Dieguinho (Apodi), Dadá Belmonte e Marquinhos Gabriel (Luan Dias); Vinicius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

ATLÉTICO-GO: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas (Edson Fernando/Dudu), Marlon Freitas e Jorginho (Kelvin/Shaylon); Airton (Peglow), Luiz Fernando e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.

Gols: Caetano, aos 10 minutos do 1º tempo (Goiás) e Marquinhos Gabriel, aos 8 minutos (Goiás) e Shaylon, aos 38 minutos do 2º tempo (Atlético-GO)

Cartões amarelos: Maguinho, Auremir (Goiás), Wanderson, Hayner (Atlético-GO)

Expulsões: Hayner (Atlético-GO) e Caio Vinicius (Goiás)

Público pagante: 12.370

Público total: 13.781

Renda: R$ 228.820,00