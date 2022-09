O Goiás conquistou em Bragança Paulista-SP, no Estádio Nabi Abi Chedid, um bom resultado diante do RB Bragantino. O alviverde empatou de 1 a 1 com a equipe paulista na manhã deste domingo (18) e ampliou para seis a sequência invicta na Série A, chegando a 37 pontos e ficando numa boa posição para não só garantir permanência na elite nacional como para conquistar vaga num torneio internacional, na Sul-Americana ou até Libertadores.

Ao mesmo tempo, o alviverde saiu novamente de campo reclamando da arbitragem, pois não terá o artilheiro Pedro Raul, punido com cartão amarelo após comemorar gol de empate em cobrança de pênalti, e de outra penalidade, não marcada no segundo tempo.

Pedro Raul chega a 15 gols no Brasileirão e se iguala a German Cano (Fluminense), pelo menos até esta tarde, na briga pela artilharia da competição. O Fluminense ainda joga na rodada, contra o Flamengo.

RB Bragantino e Goiás iniciaram a partida com contrastes nos últimos resultados neste Brasileirão, apesar de estarem próximos na classificação. A equipe paulista queria dar fim à sequência de seis jogos sem vitória, numa campanha aquém da prevista, enquanto o time alviverde goiano traçou a meta de ampliar a série invicta na competição para se distanciar cada vez mais da parte baixa da classificação e se consolidar na primeira página da classificação cada vez mais.

O primeiro tempo sintetizou o equilíbrio que as duas equipes mostram na Série A. Partida de muita pegada e poucas jogadas individuais. Os goleiros praticamente não foram exigidos, pois poucas chances foram criadas.

Leia também:

+ Pedro Raul leva cartão por comemorar gol e está suspenso

+ Classificação da Série A

Fechado e bem armado defensivamente pelo técnico Jair Ventura, o Goiás não conseguia fazer a transição do meio ao ataque. O Bragantino também esbarrava na marcação alviverde e na pouca inspiração do sistema ofensivo.

A equipe paulista apareceu duas vezes no ataque no inicio do jogo antes de abrir o placar: no cabeceio para fora de Alerrandro e no chute cruzado de Artur. No Goiás, o lateral Sávio criou a melhor chance ao desarmar o rival, carregar a bola do meio até passá-la a Pedro Raul. O artilheiro fez devolução para o lateral chutar para fora.

Então, coube ao zagueiro Léo Ortiz, um dos nomes lembrados por Tite na seleção brasileira, fazer algo diferente no jogo. Ele roubou a bola, passo pela marcação no lado do campo e fez cruzamento rasante. Na área, Alerrandro se atirou de cabeça e marcou - RB Bragantino 1 a 0, aos 27 minutos.

No segundo tempo, o Goiás chegou ao empate em lance de muitas reclamações, tanto antes da marcação de um pênalti, como depois, após Pedro Raul converter a cobrança e ser punido com o cartão amarelo, o terceiro dele na Série A, suficiente para tirá-lo do jogo da próxima semana, na quarta-feira (28), diante do Botafogo.

No primeiro lance. Diego disputou bola com Luan Cândido, violento e imprudente. O Goiás reclamou pênalti. O árbitro consultou o VAR e confirmou a falta na área. Pênalti convertido por Pedro Raul - 1 a 1 aos 8 minutos.

Pedro Raul comemorou, o time local protestou e o árbitro puniu o goleador como amarelo.

O Goiás reclamou deste cartão amarelo e, depois, de outra penalidade não marcada no toque de mão de Aderlan. O árbitro ignorou a reclamação esmeraldina em mais uma jornada na qual o Goiás saiu de campo protestando bastante, assim como no empate com o Flamengo, por causa do gol em que o goleiro Tadeu reclamou falta.

FICHA TÉCNICA

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul (Jadsom Silva) e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Alerrandro (Popó) (Gabriel Novaes) e Helinho (Miguel). Técnico: Mauricio Barbieri

Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo Júnior e Sávio; Auremir, Matheus Sales; Renato Júnior (Pedro Junqueira), Marquinhos Gabriel (Caio), Diego (Lucas Halter0; Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior/PR

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG (Fifa) e Jefferson Cleiton Piva da Silva/PR

Árbitro de Vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Gols: Alerrandro aos 27 minutos do 1º tempo; Pedro Raul (pênalti) aos 8 minutos do 2º tempo

Público: 3.984 pessoas

Renda: R$ 74.620,00