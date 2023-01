O Goiás está no mercado em busca de mais uma opção para a lateral direita, setor em que o torcedor esmeraldino viu inúmeros jogadores tentarem se firmar desde a saída de Vítor, em 2014. A diretoria do clube alviverde esteve perto de acertar com Michel Macedo, do Ceará, mas, após desfecho negativo da negociação, já mira outros nomes. Bruno Santos, do AEL Limassol, do Chipre, é um dos cotados para reforçar o elenco.

Na última temporada, o Goiás terminou o ano com Maguinho titular e Douglas Silva como opção para a lateral direita. No entanto, o técnico Jair Ventura utilizava o meia Diego improvisado no setor. O que ficou claro é que nenhum jogador conseguiu se firmar como incontestável para a lateral direita. Outro jogador da função, Apodi migrou para o ataque e atuou raras vezes como lateral em 2022.

Nesse cenário, a diretoria esmeraldina foi ao mercado e mostrou interesse em alguns jogadores para a posição, mas até o momento não conseguiu contratar. A diretoria esmeraldina teve Calegari, do Fluminense, e Raúl Lozano, do Patronato-ARG, na mira, mas as negociações não evoluíram. Michel Macedo esteve perto de assinar, mas houve recuo nas tratativas e o negócio não deu certo.

Com a intenção de qualificar o elenco para dar mais opções para o técnico Guto Ferreira, o Goiás vasculha o mercado e pode encontrar uma solução no futebol cipriota. Bruno Santos, de 29 anos, é lateral do AEL Limassol, do Chipre, e pode vir ao time esmeraldino por empréstimo. O lateral é pouco conhecido no futebol brasileiro, pois saiu muito cedo para Portugal após iniciar a carreira no futebol carioca.

Bruno Santos começou a se destacar quando assinou com o Paços Ferreira, de Portugal, em que atuou por cinco temporadas. Desde 2020, o lateral direito defende o AEL Limassol. Na temporada passada, fez 30 jogos e marcou quatro gols.

O torcedor do Goiás tem na memória uma vasta lista de jogadores que brilharam com a camisa 2 no setor direito.

O último representante desta lista foi Vítor, que disputou mais de 300 partidas com a camisa esmeraldina e chegou a brigar entre os melhores jogadores de sua posição na Série A - deixou o clube em 2014.

Desde que Vítor deixou o Goiás para assinar com o Sport, em junho de 2014, 25 jogadores que são laterais direitos atuaram com a camisa do Goiás em jogos oficiais, além de outros que foram improvisados. Quem lidera essa lista de aparições na equipe é Apodi, com 63 jogos, embora muitos tenham sido na função de atacante.

Maguinho, atual titular do Goiás, já atingiu a marca de 49 jogos com a camisa esmeraldina e aparece com destaque na lista de jogadores que ocuparam a lateral direita do Goiás desde a saída de Vítor. Ele tem o mesmo número de jogos de Alex Silva, que defendeu o Goiás em 2018 e atualmente é jogador do Vila Nova.

No ranking de laterais direitos utilizados pelo Goiás neste período, ainda aparecem nomes como os de Everton Pereira e Jonathan, que foram formados nas categorias de base do Goiás. Clayton Sales e Taylon foram outras tentativas esmeraldinas que saíram da base.

A última prata da casa que teve destaque na função foi Douglas, que deixou o clube para jogar no São Paulo e foi negociado posteriormente com o Barcelona.

Na história, o Goiás contou com vários jogadores que conseguiram destaque na posição. Paulo Baier, Wilson Goiano e Zé Teodoro são exemplos que conseguiram projeção com a camisa esmeraldina e passaram por clubes de maior expressão na sequência de suas carreiras.

Lateral direita do Goiás desde 2014

Apodi – 63 jogos (2021-2022)

Maguinho – 49 jogos (2021-2022)

Alex Silva – 49 jogos (2018)

Caíque Sá – 30 jogos (2018-2019)

Yago Rocha – 28 jogos (2019-2020)

Sueliton – 28 jogos (2016)

Everton Pereira – 24 jogos (2015-2016)

Juan Pintado – 24 jogos (2020)

Gimenez – 24 jogos (2015)

Jonathan – 22 jogos (2016)